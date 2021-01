Lazio - Sassuolo, dove vedere il match in tv e in streaming

Dopo la vittoria in Coppa Italia, la Lazio tornerà all'Olimpico questa domenica per la partita di Serie A contro il Sassuolo. I biancocelesti scenderanno in campo alle 18:00 contro i neroverdi, che dovranno rifarsi dopo il pareggio casalingo contro il Parma. Il match si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), mentre in streaming sull'applicazione Sky Go e su NOW TV, entrambi fruibili da smart tv, tablet e smartphone.