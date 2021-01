Copa Sudamericana, l'ex Lazio Crespo vince il suo primo trofeo da allenatore

Dopo i vari trofei conquistati da giocatore, Hernan Crespo aggiunge alla sua bacheca personale la prima coppa da allenatore. Con il suo Defensa y Justicia, l'ex attaccante della Lazio ha vinto la Copa Sudamericana nel derby argentino contro il Lanùs finito 3-0. Dopo un anno sulla panchina del club, il Valdanito è riuscito nell'impresa di regalare ai tifosi il primo storico trofeo. In Italia, da allenatore, non ha avuto molta fortuna, soprattutto nell'esperienza a Modena. Ora in Argentina sta facendo il suo percorso e magari un giorno tornerà in Europa ad allenare un top club.

