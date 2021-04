Lazio, la classifica dopo Juventus - Napoli: ora quarta è l'Atalanta

Juventus - Napoli era una partita importante per la corsa a un posto Champions. La vittoria dei bianconeri li ha riportati al terzo posto, scavalcando l'Atalanta e stoppando il Napoli a 56 punti. Per quanto riguarda la Lazio il punto di riferimento (quarta in classifica) è ora la squadra di Gasperini distante 6 lunghezze, con la partita contro il Torino come occasione per accorciare a 3. Potenzialmente la squadra di Inzaghi è a -1 dal Napoli, -3 dall'Atalanta, -4 dalla Juventus e -5 dal Milan. Di seguito la classifica completa con i punti e tra parentesi le partite disputate.

Inter 71 (29)

Milan 60 (29)

Juventus 59 (29)

Atalanta 58 (29)

Napoli 56 (29)

Lazio 52 (28)

Roma 51 (29)

Hellas Verona 41 (29)

Sassuolo 40 (29)

Sampdoria 36 (29)

Bologna 34 (29)

Udinese 33 (29)

Genoa 32 (29)

Fiorentina 30 (29)

Benevento 30 (29)

Spezia 29 (29)

Torino 24 (28)

Cagliari 22 (29)

Parma 20 (29)

Crotone 15 (29)

