Lazio, la coppia Immobile-Milinkovic è da urlo: il dato che impressiona

La Lazio non può fare a meno di Sergej Milinkovic-Savic, oggi è arrivata l'ennesima conferma. Il centrocampista ha fornito un assist spaziale per il primo gol vittoria dei biancocelesti targato Immobile. Come riporta OptaPaolo, il Sergente ha fornito al bomber della Lazio la bellezza di 23 dei suoi 41 assist in Serie A, almeno 7 in piú di qualsiasi altro giocatore a un compagno di squadra nel massimo campionato dal 2016/17 (da quando giocano insieme alla Lazio). Simbolo di come i due siano in perfetta sintonia e questa sera, la coppia si è ripetuta facendo così godere i palati più sopraffini davanti all'ennesima giocata sensazionale.