Lazio, la difesa regge per 75' minuti su 90': il dato sul quarto d'ora maledetto

La difesa regge, sì. D'altronde è la seconda del campionato dietro l'Inter. La settima migliore in Europa con 19 gol subiti, lo riporta Lazio Page. Davanti alla retroguardia della Lazio ci sono solo: Real Madrid (13), PSG e Atletico Madrid (14), Liverpool e Athletic Bilbao (15) e Inter, appunto (18). Eppure c'è qualcosa che non va intorno alla metà del primo tempo, non è una questione di approccio. Ma una sorta di maledizione che colpisce la Lazio nel quarto d'ora che va dal 15' al 30' della prima frazione: quando il cronometro scorre in quel lasso temporale, ai biancocelesti si annebbia la vista. Quello subito contro la Roma (al 26', ndr) è il decimo gol sui diciannove totali incassato in quei quindici minuti. Un numero che fa riflettere e che pone la Lazio dietro solo al Norwich (che dal 15' al 30' ne ha subiti 11, ndr) in Europa.

