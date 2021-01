Lazio, la famiglia Immobile a ritmo di musica sui social. Ciro ammette: "Ho fatto il massimo" - VIDEO

La famiglia Immobile incanta sui social con una divertentissima performance di ballo. Jessica, Ciro e i loro tre figli si sono cimentati nella sfida, pubblicando il risultato sui rispettivi profili Instagram. L'attaccante della Lazio, in gol anche ieri contro il Sassuolo, ha spiegato: "Non siate cattivi, ho fatto il massimo. A me e Mattia ci hanno costretti". Effettivamente in quanto a danza il vincitore dell'ultima edizione della Scarpa d'Oro è rimandato. Sul campo e con il pallone tra i piedi va decisamente meglio.

Acquafresca rivela: "Ballardini grande allenatore, mi voleva con sé alla Lazio"

Crisi di Governo, domani Conte al Quirinale per le dimissioni

TORNA ALLA HOMEPAGE