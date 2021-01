Crisi di Governo, domani Conte al Quirinale per le dimissioni

Come si apprende da fonti parlamentari, domani Giuseppe Conte presenterà le sue dimissioni. Il premier comunicherà nel Consiglio dei ministri convocato per le 9 la volontà di recarsi al Quirinale per lasciare l'incarico. L'obiettivo è evitare il voto in Senato sulla relazione Bonafede e puntare a ottenere il reincarico per la formazione di un Conte-ter. Inizialmente era previsto un incontro nella giornata di oggi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un secondo momento rinviato a dopo il CdM. In serata sono previste riunioni di tutti i gruppi parlamentari per decidere la linea da tenere in seguito all'ufficializzazione delle dimissioni.