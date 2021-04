Lazio, la lettera di Ludwig per Guerini: "Sta forza che m'hai dato la porto dentro me" - FOTO

A fare da colonna sonora all'ultimo saluto per Guerini, il brano "Amici di sempre" di Ludwig. Conoscenti, compagni di squadra e familiari del campioncino biancoceleste hanno intonato, davanti alla chiesa San Giovanni Bosco, la canzone del noto artista romano, amico di Daniel. Lui stesso ha voluto dedicare una poesia al talento biancoceleste che ha perso tragicamente la vita lo scorso 24 marzo. Ludwig l'ha condivisa con i propri followers di Instagram: "Ciao Guero, ma che fatalità pensanno che quer 10 poteva assai sfonnà. Ricordi che m'annebbiano la testa pe' te che me seguivi lì aogni festa. Adesso io te cerco a naso in sù, difficile pensà che n'ce stai più. Facce sapè se er principe der cielo 'accoie co n bacetto e co n'abbraccio. Dije che voi la fascia lì sui braccio. M'ariccomanno quella della Lazio. Eh sì perché er futuro ma da garantì. Laggiù coi soci me stavo a divertì. Te vedo lì davanti alla consolle e lì vicino n c'era che quarcuno. Dicevi... prima o poi sarai er numero uno! Sta forza che m'hai dato la porto dentro me. Ricordi quer... cazzuto, sarò sempre con te. Te prego Ludovì famme n'favore. Di a tutti de nun piagne e niente testa bassa. Ricordeje che tanto a noi domani ce passa. Ciamo campione, ti voglio bene".

Al Bano: “Un consiglio per la voce di Inzaghi? Se fosse un cantante...”

Lazio, 21 anni fa il gol di Simeone e la svolta nella corsa Scudetto: il ricordo del club - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE