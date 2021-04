Lazio, 21 anni fa il gol di Simeone e la svolta nella corsa Scudetto: il ricordo del club - VIDEO

Era il 1° aprile del 2000 e Simeone siglava un gol cruciale per il destino della Lazio, che meno di due mesi più tardi si laureava campione d'Italia. I biancocelesti, impegnati nel match contro la Juventus, riescono a vincere di misura, portandosi a meno tre punti proprio dai bianconeri. Dopo aver terminato il primo tempo a reti inviolate, all'inizio dei secondi 45' di gioco arriva l'espulsione di Ferrara per doppia ammonizione. I padroni di casa rimangono in inferiorità numerica. E alla Lazio basta un minuto per siglare la rete che deciderà la sfida. È di Veron l'assist perfetto per il 'Cholo', che colpisce di testa battendo Van der Sar. Al triplice fischio l'esultanza di squadra e quel "tre" dell'argentino mostrato ai tifosi. A distanza di ventuno anno dal match, la Lazio ha condiviso su Instagram il video con la prodezza di Simeone, aggiungendo: "Diego Pablo Simone sigla l'unico gol della partita nella vittoria cruciale in trasferta contro la Juventus".

