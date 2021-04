Al Bano: “Un consiglio per la voce di Inzaghi? Se fosse un cantante...”

Al Bano Carrisi, cantautore, personaggio televisivo e attore italiano, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dare un aiuto a Simone Inzaghi: "Un consiglio al mister della Lazio che perde spesso la voce? Potrei dirgli qualche cosa se fosse un cantante. Posso dare consigli di carattere canoro, ma al livello calcistico farei solo errori. Posso solo dirgli di fare quello che si sente. Ricordo di Chinaglia? Ho seguito molto le sue gesta negli anni. Mi piaceva sua rabbia e la sua voglia che metteva sul pallone come per dire: ‘Io ci sono, sto qui’".