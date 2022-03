LAZIO, LA MAGLIA UFFICIALE A 49 EURO E SCONTI FINO AL 71%! COLORIAMO LAZIO-SASSUOLO!

Il derby è alle spalle. Gli umori seguenti a quella debacle non devono inficiare la nostra fede. Perché la fede non vede sconfitta, è salda. La fede nella Lazio è un dono che va preservato e trasmesso alle generazioni seguenti. Per questo, in occasione della prossima gara di campionato, l'invito è, qualunque sia l'umore con il quale andremo allo stadio, di indossare la maglia della Lazio. Per questo il Lazio Fan Shop ha pensato a un'offerta speciale per l'occasione:

SOLO PER GLI AMICI CHE ANDRANNO A NOME DE LALAZIOSIAMONOI.IT:

- Maglia SS Lazio 2021/2022 a 49 euro. Prima, seconda o terza? Tutte disponibili.

- Sconto alla cassa fino al 71% su tutto il materiale ufficiale

LAZIO FAN SHOP È APERTO TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO 10-19.30!

Dove? In Via degli Scipioni 84 (Metro A - Ottaviano S.Pietro)

Telefono: 06 3973 7890

Le novità non sono finite qui: collegati su www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili!

"La fede nella Lazio è un dono che va preservato, difeso, tramandato".

LAZIO FAN SHOP È APERTO TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO 10-19.30!

Dove? In Via degli Scipioni 84 (Metro A - Ottaviano S.Pietro)

Telefono: 06 3973 7890

Le novità non sono finite qui: collegati in questi giorni su www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili! Troverai anche le foto di altri prodotti, sono tantissimi! E lo shopping online puoi farlo anche su Facebook e Instagram! La consegna è gratuita in tutta Italia per ordini superiori ai 30 euro!