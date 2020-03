Lazio, la Nord organizza una raccolta fondi: Romagnoli, Briga e Butinar la sostengono

Un periodo difficile per tutti, che però unisce verso un obiettivo comune. La Curva Nord ha deciso di organizzare un'importante raccolta fondi a sostegno dell'Ospedale di Civitavecchia, atta a contrastare l'emergenza Coronavirus. A sostenerla anche il difensore del Milan Alessio Romagnoli, e l'attore Gianfranco Butinar, e il cantante Briga, che ci hanno tenuto a lasciare il proprio messaggio video: "La raccolta è per l'acquisto di autorespiratoi e mascherine. Il materiale è costosissimo ma necessario per combattere questa pandemia. Aiutiamo tutti i medici, gli infermieri e gli specialisti che stanno rischiando la loro vita per salvare la nostra, sono i nostri eroi. Dimostriamo anche noi di avere un cuore grande".