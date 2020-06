Lazio, la piccola Noemi deve operarsi: il club mette all'asta delle maglie

La piccola Noemi Staiano, la bambina colpita da un proiettile vagante in un agguato di camorra, necessita di una nuova operazione alla colonna vertebrale indispensabile per il suo futuro. Al momento infatti vive notte e giorno con un corsetto. Noemi era stata ospite della Lazio all'Olimpico in occasione della sfida dell'11 gennaio scorso contro il Napoli e il club non l'ha di certo dimenticata. Per questo, insieme all'Associazione Lazio Museum, i biancocelesti hanno messo all'asta su Ebay, le maglie autografate di Inzaghi, Immobile, Lulic, Luis Alberto e Milinkovic. Il ricavato verrà devoluto alla famiglia, per permettere a Noemi di operarsi. La Lazio si dimostra ancora campione di solidarietà.



Questo il link per partecipare https://www.ebay.it/sch/laziomuseum_onlus/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=