Lazio, la scenografia e i premi per Immobile: "Benvenuto nella storia"- FOTO

Ciro Immobile non è potuto essere in campo insieme ai suoi compagni contro la Juventus, ma è stato comunque protagonista prima del match. Il bomber è stato prima testimonia dell'amichevole Fratelli Unici, voluto fortemente da Papa Francesco. L'attaccante, dopo il volo di Olympia, ha ricevuto il premio per esser diventato il miglior marcatore della storia della Lazio. Centosessantuno reti firmate con l'aquila sul petto meritano di essere omaggiati come merita. Il presidente Lotito ha dato al caliatore una maglia incorniciata con il numero 160 e la scritta THE KING. Non è finita qui, perché su Binance i tifosi hanno potuto scegliere grazie ai Lazio Fan Token il gol più bello del numero 17. A trionfare è stato quello contro il Napoli della stagione 208/19. Le sorprese per Ciro, però, non sono finite perché la Curva Nord ha preparato una splendida scenografia. Il volto di Immobile con uno striscione che recita: "Benvenuto nella storia". L'attaccante è andato ad abbracciare il cuore del tifo e non è riuscito a trattenere le lacrime.