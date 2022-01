Lazio, la Serie A celebra Luis Alberto e la sua fame... di assist! - FOTO

Cambio del tecnico e qualche difficoltà di troppo, ma Luis Alberto ha confermato, in questa prima parte di stagione, di essere una delle punte di diamante della Lazio. Saltano agli occhi, in particolare, i suoi numeri relativi ai passaggi vincenti per i gol dei compagni. Anche la Lega di Serie A ha voluto omaggiarlo con un post condiviso sul profilo Instagram. Pubblicata una foto del "Mago" biancoceleste, è stata aggiunta una didascalia piuttosto eloquente: "Luis Alberto ha fame di assist. Già 6 in questa Serie A".

