Calciomercato, i nove grandi rimpianti del Chelsea di Abramovich: ci sono due ex Lazio

RASSEGNA STAMPA - Il Chelsea di Roman Abramovich da 19 anni è una delle super potenze del calcio europeo. I Blues hanno fatto colpi a effetto e vinto tanti trofei in circa due decenni imponendosi in Inghilterra e nelle competizioni internazionali. Nonostante campagne acquisti multimilionarie, l'imprenditore non è riuscito a portare tutti i calciatori che ha inseguito in questi anni. Oltre a Steven Gerrard, il club londinese ha dei rimpianti legati al calciomercato. Il Daily Star ha fatto l'elenco dei nove calciatori mai arrivati a Stamford Bridge, ma che sono stati vicinissimi. Tra questi ci sono anche due conoscenze della Lazio: Alessandro Nesta e Christian Vieri. Il centrale è stato vicinissimo al Chelsea nell'estate del 2002, dodici mesi dopo aver lasciato i biancocelesti per il Milan. Abramovich ha messo sul piatto 35 milioni di sterline per convincere i rossoneri che, però, non rinunciarono al centrale che aveva appena vinto per la quarta volta il titolo di miglior difensore della Serie A. Nella stessa estate il magnate russo provò a prendere il centravanti azzurro per 20 milioni di sterline. Dopo lunghe trattative con Moratti, alla fine Chelsea e Inter si accordarono per il trasferimento in Premier di Hernan Crespo. Gli altri rimpianti londinesi sono Raul, Edgar Davids, Ronaldinho, Gianluigi Buffon, Kakà, Roberto Carlos e Fernando Torres. Lo spagnolo, arrivato poi a Londra nel 2011, era stato vicinissimo nel 2003 quando l'affare era saltato all'ultimo nonostante un'offerta da 28 milioni di sterline presentata all'Atletico Madrid. E se i rimpianti li ha il Chelsea di Abramovich...