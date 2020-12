Lazio, la Serie A esalta Correa: "Sa uscire sempre dalle situazioni complicate" - VIDEO

Lazio - Juventus, risultato di 0-1 per gli ospiti e la sconfitta sarebbe pesante in ottica qualificazione. I biancocelesti, privi di Immobile e Lucas Leiva, provano l'assalto finale. Inzaghi "costringe" Marusic a battere la rimessa laterale in avanti. La palla arriva a Correa e non è mai una cattiva idea. El Tucu è in posizione defilata, è accerchiato dagli avversari e sa che quello è l'ultimo pallone della gara. Davanti a sé ha Cuadrado e Bentancur, ed è da lì che parte la magia. Tunnel all'uruguaino e con una finta ne fa fuori due, entra in area di rigore, salta Rabiot e mette la palla al centro. L'epilogo lo conosciamo tutti e ha un solo protagonista: Felipe Caicedo. La pagina ufficiale della Lega Serie A ha celebrato la giocata da urlo del numero 11 di Inzaghi sui suoi canali social: "Situazione complicata? Correa sa sempre come uscirne".

