Lazio, la Serie A omaggia il Sergente Milinkovic - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Milinkovic è incerto. Il serbo potrebbe, in questo ultimo mese, finire al centro del mercato: sirene della Premier infatti si avvicinano sempre di più alla Capitale anche se ad oggi nessuna offerta ufficiale è stata recapitata sulla scrivania di Claudio Lotito. Ad oggi il 21 è un giocatore della Lazio e anche la Serie A, in attesa dell'inizio della nuova stagione, lo ha celebrato sui social con un post. Una foto del Sergente in biancoceleste e un video con uno dei meravigliosi gol siglati nello scorso campionato.