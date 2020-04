Lazio, la Serie A ricorda il tandem Vieri - Salas: "Che coppia micidiale!" - FOTO

Una coppia che scoppia. Ognuno di noi ha in mente un duo micidiale, che sia nel mondo del cinema, della musica o dello sport. Nel calcio di tandem fantascientifici ce ne sono stati molti, anche la Lazio ha avuto i suoi. Come scordare, ad esempio, la macchina da guerra Vieri - Salas? Impossibile per un tifoso biancoceleste non viaggiare con i ricordi fino a tornare a quel gol di Bobo nella finale di Coppa delle Coppe a Birmingham, o a quello del Matador che determinò la Supercoppa contro il Manchester United. Anche la Serie A, su twitter, ha ricordato il fantastico duo biancoceleste, accompagnando un quiz alla foto: "Che coppia d'attacco micidiale! Quante reti realizzarono nella stagione 98/99?".

