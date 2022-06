Lazio, la Serie A si rivolge ai fantallenatori per Immobile e Milinkovic...

Immobile e Milinkovic questa stagione hanno portato molti punti ai fantallenatori., proprio su questo è l'ultimo sondaggio della Serie A...

In questi anni il fantacalcio ha avuto una diffusione impressionante, tanto che per qualcuno è diventato un impegno costante. Tra i giocatori a cui molti fantallenatori aspirano, ci sono sicuramente Ciro Immobile, che nella stagione passata ha segnato 27 gol e realizzato 3 assist, e Sergej Milinkovic-Savic autore di 11 reti e 11 assist. Entrambi i calciatori della Lazio sono da anni un punto fisso di tutte le aste, un motivo per cui arrivare a sparare cifre altissime pur di aggiudicarseli. Proprio su questo si basa l'ultimo sondaggio che la Serie A ha proposto sui social.

La pagina ufficiale del massimo campionato italiano ha chiesto a tutti i fantallenatori quanto sarebbero disposti a pagare per aggiudicarsi quella che, in questa stagione, è stata la migliore coppia del campionato. Tra i commenti molti appassionati, tra cui anche Laziali, hanno sparato cifre altissime e tra questi c'è anche la pagina ufficiale di Fantacalcio.it che tramite una "gif" ha richiamato a un meme celebre sui social che recita: "Shut up and take my money". Insomma, al campionato manca poco, all'asta del Fantacalcio anche: Immobile e Milinkovic sono pronti ad essere protagonisti.