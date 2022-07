Lazio, la situazione dei giovani: tutti gli scenari possibili

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A poco meno di un mese dall'inizio del campionato, la Lazio comincia a comporre la lista tra conferme e nuovi arrivi. Dei diciassette posti nell'elenco degli over 22, quattordici sono già assegnati (Maximiano, Patric, Radu, Marusic, Hysaj, Milinkovic, Luis Alberto, Basic, Felipe Anderson, Immobile, Lazzari, Zaccagni, Romagnoli, Casale). Acerbi e Akpa Akpro, invece, potrebbero uscire a breve da questo elenco. Per quanto riguarda gli under 22, la Lazio punta su Gila, Marcos Antonio, Cancellieri, Kamenovic e Romero. Raul Moro, invece, è destinato alla partenza con il Como sulle sue tracce.

Sarri dovrà operare qualche taglio doloroso anche per la lista di Europa League e ha poca scelta tra i giovani formati nel settore giovanile. Al momento l'unico rappresentante di buon livello è Danilo Cataldi, anche se Marco Alia, classe 2000, sta scalando posizioni in porta. Ad Auronzo, Sarri ha avuto modo di visionare anche i giovani della Primavera. Floriani Mussolini è richiesto dal Pescara, ma può essere trattenuto. Ruggeri, Bertini e Marinacci dovrebbero entrare nell'elenco dei giocatori formati dal club. A tal proposito avrebbe senso l'investimento di Emanuele Valeri della Cremonese, prodotto del settore giovanile biancoceleste.