Lazio, la società mostra le esultanze del decennio: "Quale è la migliore?" - FOTO

Quante volte ci ha fatto esultare la Lazio? Nel corso degli anni sono stati molti i gol che hanno scatenato il boato dei tifosi. Anche i giocatori in campo, spesso, dopo un gol si sono lasciati andare ad esultanze originali e scatenate. La società stessa su Instagram ha condiviso un video che passa in rassegna tutte quelle più entusiasmanti nell'ultimo decennio. Dal gol di Kozak in Lazio - Sampdoria, con tanto di maglia strappata per mettere il pallone in porta. Il colpo del ko assestato nel derby da Klose, che schiantò la Roma. Sempre contro i giallorossi come dimenticare la rete che valse la Coppa Italia, firmata da Lulic al minuto 71'. Insomma, ce ne è per tutti i gusti. La Lazio ha regalato nel corso degli anni emozioni incredibili. E la domanda della società è chiara: "Quale è l'esultanza migliore dell'ultimo decennio?"

