Lazio, vertice dirigenziale post Capodanno: sul mercato si lavora in uscita

Campi e stanze vuote a Formello. Ancora qualche giorno di riposo e poi da lunedì 30 riprenderà la preparazione in vista del prossimo impegno ufficiale (Brescia-Lazio, domenica 5 gennaio - ore 12:30). Non solo campo, la programmazione della Lazio si riverserà anche sulla scrivania del presidente Lotito. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, infatti, nei primi giorni del nuovo anno è previsto un vertice dirigenziale per fare un attimo il punto della situazione. In questo senso si attendono i ritorni dalle vacanze dello stesso Lotito (da Cortina), di Inzaghi e di Tare (entrambi hanno fatto tappa a Dubai direttamente da Riyad). Il momento è ottimo, l'entusiasmo alle stelle. Una Supercoppa italiana in più in bacheca e un terzo posto in campionato a soli 6 punti - con una partita in meno - dalla vetta. Come ogni gennaio in ambito calcistico che si rispetti, a tenere banco sarà il calciomercato. A meno di clamorosi ribaltoni, difficilmente la Lazio interverrà in entrata. Il presidente ha più volte ribadito il concetto: il gruppo è più unito che mai, la squadra segue alla perfezione il proprio allenatore. Perché mai andare a toccare gli equilibri? A maggior ragione dopo l'eliminazione dall'Europa League. Da qui sino a maggio ci saranno meno partite rispetto a quelle previste. Si giocherà quasi (Coppa Italia esclusa) una volta a settimana. Ognuno all'interno del gruppo conosce il suo ruolo alla perfezione. Negli ultimi giorni si è parlato di Sofian Kiyine, già di proprietà della Lazio ma in prestito alla Salernitana. Operazione complicata dal punto di vista morale, in quanto Lotito difficilmente priverà Ventura e la Salernitana del suo giocatore migliore in un momento delicato del campionato. Le forze del ds Tare si concentreranno più che altro sul mercato in uscita.

CALCIOMERCATO LAZIO, SI LAVORA IN USCITA - Menzione particolare per Lukaku, Berisha e André Anderson. Il primo è costantemente out per infortunio. L'ingresso (con tanto di assist) a Firenze solamente una piccola luce in un grande buio. L'idea è quella di cederlo definitivamente (ha mercato in Belgio). Così come si pensa di cedere Berisha. Per il kosovaro questo doveva essere l'anno del rilancio, ma sin qui ha solamente deluso senza riuscire a incidere minimamente. Non si è mai adattato al gioco di Inzaghi e il suo apporto alla causa è stato pari allo zero o quasi. Qualora dovesse partire, il posto in rosa come sesto centrocampista potrebbe essere preso da André Anderson, anche se Ventura vorrebbe riportarlo a Salerno in prestito per sei mesi.

