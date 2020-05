Lazio, la squadra di Inzaghi prima in una speciale classifica

La Lazio freme per ripartire in Serie A. Lo farà da un’annata in cui, prima della lunga sospensione causa Coronavirus, la squadra di Inzaghi stava collezionando record su record. Alcuni sono ormai noti, come le undici vittorie consecutive conquistate a gennaio. Altri invece da scoprire. Una particolare statistica è stata rivelata dal portale spagnolo ProFootballDB che ha indicato i biancocelesti come il club più ‘efficiente’ in area di rigore in tutta Europa. Merito soprattutto della fase difensiva. La Lazio, infatti, ha concesso 104 tiri dall’interno dei 16 metri respingendone – grazie a Strakosha e i difensori – ben 82, ovvero il 78.85%. Nessuno nei top campionati europei ha fatto meglio. Guardando alla fase offensiva Immobile e compagni hanno calciato invece ben 162 volte in porta, segnando in 60 occasioni (37.04%). Rapporto, in questo caso, più basso di Cagliari, Real Sociedad, Valencia, Granada e Liverpool. Unendo le due graduatorie, con una percentuale totale del 115.88% la Lazio resta comunque al primo posto.

