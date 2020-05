Petkovic: "Fiero di far parte della storia della Lazio. Il calcio deve ripartire"

«Spero si possa ripartire con la massima tutela della salute. Il calcio non è solo una delle industrie più importanti al mondo, ma è anche una speranza per i cittadini. Un'eventuale ripresa dei campionati sarebbe un segnale per la gente che qualcosa si muove verso l'uscita dalla crisi. Il rischio zero non esiste». A parlare così sulle pagine de La Repubblica è Vladimir Petkovic. Il ct della Svizzera, che ha trascorso il lockdown a Locarno, chiede a tutti una maggiore apertura al dialogo perché è fondamentale che il calcio possa ripartire. Posti di lavoro, ma soprattutto un messaggio sociale per la gente che ha bisogno del pallone per ristabilire una certa normalità. Il coronavirus, chiaramente, ha cambiato tutto e il calcio senza pubblico sarà diverso, ma bisogna assolutamente riprendere. Il Covid ha portato allo spostamento degli Europei, che sarebbero dovuti iniziare nelle prossime settimane, al 2021. I rossocrociati erano una delle possibili sorprese della competizione, ma un anno in più di crescita farà bene a un gruppo molto giovane come quello elvetico. Il ct è sicuro di questo così come è certo che anche l'Italia di Mancini sarà protagonista tra dodici mesi grazie a una grande mentalità da squadra vincente. Mentalità che nel 2013 lo ha portato a vincere una storica Coppa Italia in finale contro la Roma. Domani saranno sette anni da quel magico giorno e Vlado è rimasto legatissimo alla Lazio: «Sono orgoglioso di far parte della lunga storia biancoceleste, spero che i tifosi stiano tutti bene. Mi fa piacere che si è creato un ambiente positivo intorno alla Lazio, del resto la società ha fatto un bellissimo lavoro»

