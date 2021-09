Lazio, la Vittoria di Acerbi: il difensore biancoceleste è finalmente papà - FOTO

Fiocco rosa in casa Lazio. È nata proprio oggi Vittoria Acerbi, figlia del difensore biancoceleste arrivato nella Capitale nell'estate del 2018. Grande gioia per il numero 33 e la sua compagna Claudia che, da questo momento in poi, avranno una nuova piccola ospite in casa. A dare la notizia è stato proprio il calciatore campione d'Europa che ha mostrato tutta la sua emozione postando una foto, direttamente dall'ospedale, con sua figlia. Il leone biancoceleste è diventato finalmente papà.