Lazio, Lazzari e la SPAL: "Il primo gol e le promozioni, che ricordi!"

A poche ore dal fischio d'inizio di SPAL-Ascoli, gara d'apertura della Serie C 2024/2205, il profilo Instagram della Lega Pro ha pubblicato un'intervista doppia a due ex delle squadre attese in campo questa sera al 'Mazza' che oggi militano in Serie A: Manuel Lazzari, esterno della Lazio, e Riccardo Orsolini, attaccante e capitano del Bologna. Il primo ex del club estense e il secondo cresciuto nel settore giovanile bianconero. Ecco le domande a cui i due giocatori hanno risposto:

Il gol più bello che hai segnato con SPAL/Ascoli?

Lazzari: "Era un Genoa-SPAL, abbiamo fatto un bellissimo contropiede. Schiattarella mi ha dato la palla in profondità, ho tirato ad incrociare e ho fatto gol".

Orsolini: "Era un Ascoli-Latina: mi arriva un lancio lungo e io ne scarto due o tre e tiro all'incrocio. Se non ricordo male quello è stato anche il primo gol sotto la curva provvisoria che montarono all'epoca al 'Del Duca'".

Il ricordo più bello che hai con la maglia di SPAL/Ascoli?

Lazzari: "Sicuramente le due promozioni: dalla C alla B e poi in Serie A".

Orsolini: "Penso alle salvezze che abbiamo raggiunto in quegli anni. Sono stati momento indimenticabili".

Il giocatore più forte con cui hai giocato a Ferrara/Ascoli?

Lazzari: "Antenucci, Floccari e Kurtic sono quelli che mi hanno insegnato di più".

Orsolini: "Sicuramente Daniele Cacia. Uno die più grandi attaccanti della storia della Serie B".

Un luogo a Ferrara/Ascoli a cui sei legato?

Lazzari: "Il centro e il castello".

Orsolini: Piazza del popolo, il salotto d'Italia".

Descrivi la tifoseria con una parola.

Lazzari: "Meravigliosa".

Orsolini: "Passionale".