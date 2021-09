Lazio, le wags accolgono Chiara Nasti: Lady Zaccagni, boom social e flirt "da derby"! - GALLERY

Prima del gong finale della sessione estiva di calciomercato, la Lazio ha definito l'acquisto di Mattia Zaccagni. Il calciatore, oltre a prendersi le prime pagine dei quotidiani per la crescita avuta nell'Hellas Verona, o per i gol e le giocate di cui si è reso protagonista, è finito anche tra le notizie di cronaca rosa per la relazione con Chiara Nasti. La liason non è stata mai ufficializzata, ma sui social il flirt tra i due è ormai cosa risaputa. Sono sempre più numerose, infatti, le foto condivise sui rispettivi profili in cui vengono immortalati gli stessi luoghi nello stesso momento. Ultima in ordine cronologico la splendida cornice di Capri, dove la coppia sta trascorrendo qualche momento di relax prima della ripresa del campionato. E proprio dalla bell'isola, Zaccagni ha seguito l'operazione di mercato che ha portato al suo approdo nella Capitale, sponda Lazio. Trasloco in vista, dunque, anche per Chiara che, se vorrà seguire il suo amato, dovrà partire alla volta di Roma.

VITA DA INFLUENCER - Classe '98, Chiara Nasti è diventato ormai un personaggio noto nel mondo del web. La bella napoletana condivide la sua vita su Instagram, dove trova l'affetto dei suoi quasi due milioni di follower. Sensualità ed eleganza, unite a un pizzico di giusta arroganza: i suoi scatti non passano inosservati e le hanno permesso, con gli anni, di trasformarsi da semplice influencer a imprenditrice. Insieme alla sorella Angela, ex tronista di Uomini e Donne e fidanzata anche lei con un calciatore, Kevin Bonifazi, è fondatrice e proprietaria di un marchio di costumi e abbigliamento, "Plume Etheree". Con un fisico mozzafiato come il suo, poi, si è reinventata modella: è infatti la prima indossatrice dei dei vestiti creati. Quanto condiviso su Instagram è solamente un "assaggio".

MONDO DELLO SPETTACOLO - Entrambe le sorelle Nasti hanno provato anche ad entrare nel mondo dello spettacolo. Angela, come anticipato, tramite l'esperienza nel dating show di Canale 5. Chiara, invece, volando in Honduras come concorrente dell'Isola dei Famosi. L'avventura, a dir la verità, non fu fortunata per la bella influencer che, dopo solamente qualche giorno, decise di lasciare il reality per la troppa nostalgia di casa e, in particolare, del fidanzato Ugo Abbamonte. La relazione con il ragazzo, tuttavia, finì poco dopo. Da quel momento la sua vita sentimentale divenne un fatto pubblico. Il motivo? La "biondina" dei social - come ama scrivere nelle didascalie delle sue foto - iniziò un rapporto d'amore con Nicolò Zaniolo. I due parevano complici e innamoratissimi, al punto da farsi lo stesso tatuaggio, il cuore che vediamo nelle emoji di Instagram. Voci di matrimonio nonostante la polemica sulla paternità del calciatore della Roma e poi un fulmine a cielo sereno, la rottura.

DA ZANIOLO A ZACCAGNI - È stata proprio Chiara ad ufficializzare la fine della relazione con Zaniolo dopo giorni di "chiacchiericcio" da parte del web e di indizi social. "Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più alcun tipo di relazione", le sue prime parole. Ecco allora che, archiviata la liason con il numero 22 giallorosso, Chiara ha ritrovato l'amore accanto a Zaccagni. Gli addetti ai lavori rivelano che, per il neo-acquisto biancoceleste, l'imprenditrice abbia perso la testa e sia più presa che mai. Qualche settimana fa ha voluto allontanarsi dai social per alcuni problemi d'ansia e panico di cui soffre. Dopo qualche giorno è tornata, più carica che mai. Con l'impulsività della sua giovane età, con la voglia di dire ciò che pensa senza farsi problemi. Con un nuovo amore che, ora, la condurrà dritta dritta verso la città eterna.