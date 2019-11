Lazio - Lecce, Calderoni: "Partita difficile. Il ritiro a Roma ci è servito"

Marco Calderoni, difensore del Lecce (autore, tra l'altro, di un eurogol a San Siro contro il Milan ndr), è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la sfida di oggi contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Sappiamo che oggi ci aspetta una partita difficile. Il nostro ritiro a Roma non è stato punitivo, ma una necessità legata ad alcune esigenze della società. Ci è servito, ci siamo preparati al meglio in vista della gara di oggi".

Nel pre partita Calderoni ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Oggi sarà una partita difficile, dobbiamo stare molto attenti e speriamo di poter portare qualcosa a casa".