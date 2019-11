Lazio - Lecce, i convocati di Inzaghi: si rivede Proto

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Lecce (ore 15:00) allo Stadio Olimpico di Roma. Out gli infortunati Marusic e Radu (lesione di primo grado per entrambi), mentre Proto torna a disposizione.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Vavro

Centrocampisti: André Anderson, Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

LAZIO, LOTITO HA STRIGLIATO LA SQUADRA DOPO IL CELTIC

LAZIO, IMMOBILE (S)PUNTA TUTTI I RECORD

TORNA ALLA HOMEPAGE