Lazio - Lecce, i tifosi danno spettacolo: cori, bandiere e striscioni

Pochissimi minuti al calcio d’inizio di Lazio - Lecce, l’ultima della stagione e i tifosi si sono resi protagonisti. In tantissimi questa sera all’Olimpico per sostenere la squadra del cuore e spingerla verso l’obiettivo Europa, sciarpe e bandiere stanno colorando gli spalti accompagnate da cori e da alcuni striscioni. “Evviva la Lazio, evviva i Laziali” è quello che si legge in Curva Nord. In Curva Maestrelli invece, c’è un omaggio per i 25 anni dello Scudetto del 2000 con la celebre frase pronunciata da Cucchi: “Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d’Italia”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE