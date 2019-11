Lazio - Lecce, Immobile taglia un altro traguardo in Serie A

In casa Lazio, non c’è tempo per continuare a disperarsi per la sfida d’Europa League persa contro il Celtic, che subito si prefigura l’impegno in campionato all’Olimpico contro il Lecce. La gara con i giallorossi, oltre ad essere importante in termini di continuità, regalerà a Ciro Immobile la possibilità di tagliare un altro importante traguardo in Serie A. Se l’attaccante troverà posto nella formazione di Simone Inzaghi, collezionerà la sua duecentesima presenza nel massimo campionato italiano: 116 sono quelle in maglia biancoceleste, 47 relative alla sua esperienza tra le fila granata, 33 con i ‘Grifoni’ e solamente tre messe a segno con la Juventus. Quasi duecento partite nelle quali il bomber di Torre Annunziata ha siglato ben 112 gol. Un trend impressionante, che Ciro non ha alcuna voglia di arrestare.

