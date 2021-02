Lazio, Leiva pensa già al futuro: ecco il corso a cui ha partecipato al Cruyff Institute - FOTO

Lucas Leiva è un giocatore imprescindibile per la Lazio di mister Inzaghi. Il brasiliano è ancora lontano dall'appendere gli scarpini al chiodo ma guarda con lungimiranza al futuro. Il calciatore biancoceleste ha infatti frequentato un corso al Johan Cruyff Institute in "Football Business Fundamentals" ovvero i fondamenti del Football Business. "Felice di aver concluso questo splendido corso", queste le parole di Leiva pubblicate sui social corredate dalla foto in bella mostra dell'attestato ricevuto.

