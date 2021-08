Lazio, Leiva: "Preparazione finita. Bello rivedere i tifosi allo stadio"

Finisce 1-1 l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato della Lazio. Al gol di Akpa-Akpro ha risposto Traorè nel primo tempo, mentre nella ripresa nessuna delle due squadre è riuscita ad affondare il colpo. Dopo il fischio finale Lucas Leiva ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha suonato la carica in vista dell'imminente inizio della Serie A: "Il lavoro è l'unico modo per creare qualcosa di speciale. Preparazione finita, adesso un’altra settimana per prepararci bene che la serie A torna. Bello rivedere i tifosi allo stadio".

Pubblicato il 14/08