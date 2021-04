Lazio, Liverani: "Tare è nella top 3 dei direttori sportivi in Italia"

Fabio Liverani conosce bene sia Simone Inzaghi che Igli Tare, ci ha giocato insieme alla Lazio (con Igli un anno solo, mentre con Simone di più). Per questo, alla domanda sul percorso dei due in biancoceleste, fattagli durante l'intervista a TMW Radio, l'allenatore ha detto: "Simone certamente me l'aspettavo nell'ambiente calcio, già quando giocavamo conosceva calciatori di ogni categoria, era uno attento. Non pensavo che Igli avesse questa voglia di fare il ds, ma è vero che ci ho anche giocato meno, un anno solo. Sul campo però ha dimostrato di essere tra i migliori tre direttori sportivi italiani: sta facendo un grandissimo lavoro in una piazza difficile. Il suo curriculum parla per lui, gli auguro di crescere ancora di più".