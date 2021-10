Lazio - Lokomotiv Mosca, Immobile fuori per infortunio: ma le "ultime" tranquillizzano Sarri

AGGIORNAMENTO ORE 23.25 - Direttamente da Lazio Style Channel sono arrivati ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Ciro Immobile, costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico: "Ci giungono informazioni dall'interno dello spogliatoio. Immobile è uscito dallo stadio camminando regolarmente. Sembrerebbe una sorta di affaticamento. Appena ha sentito una piccola avvisaglia, s'è fermato. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante".

AGGIORNAMENTO ORE 22.20 - "Non è un infortunio grave, si è fermato per tempo. Ha sentito un indurimento al flessore della coscia destra ma non è grave" le parole di Matteo Petrucci sulle condizioni di Immobile.

Brutte notizie per Maurizio Sarri. Ciro Immobile si è infatti fermato poco prima della fine del primo tempo, condotto daii biancocelesti con le reti segnatae da Basic e Patric. Il numero 17 ha chiesto il cambio dopo aver sentito un fastidio alla coscia destra. L'attaccante ha lasciato il campo e si è accomodato in panchina, nelle prossime ore si saprà certamente qualcosa in più sulle sue condizioni.