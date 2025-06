Lazio, Lotito e il ritorno di Sarri: "Che c’è di diverso? Ho fatto pulizia"

TUTTOmercatoWEB.com

A margine dell'evento allo Stadio Olimpico sulla lotta contro il bullismo, il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti. In particolare, si è soffermato sull'arrivo di Sarri, svelano le motivazioni del ritorno ma anche dell'addio dell'anno scorso. Ecco di seguito le sue parole in merito:

"Promesse a Sarri? Il rapporto tra me e lui è di stima reciproca alla base, e posso dire anche di effetto. C’è una grande considerazione familiare, da lui sono andato addirittura a cena, si era creata una grande empatia. Sarri si era dimesso perché riteneva che non c’erano più le condizioni per portare avanti il progetto, ma non per colpa della società, ma per colpa ambientale. Che c’è di diverso oggi? Nella vita ho un’attività di pulizie, ho fatto pulizia (ride, ndr.)”.

