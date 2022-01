Lazio, Lotito e non solo: tutti gli errori nel servizio di Report

Si è scatenata una vera e propria bufera attorno a Claudio Lotito. Nella puntata di Report, andata in onda su RaiTre lunedì sera, il presidente della Lazio è stato messo sotto attacco per vari questioni che hanno accompagnato la sua carriera da imprenditore e da patron di un importante club sportivo. Dal caso tamponi, alla candidatura in Senato, passando per le proprietà di Lazio e Salernitana, il tentativo di acquisto di New Alitalia e l'aereo della società biancoceleste. Tante le accuse rivolte dal noto programma a Lotito che però ha cercato di difendersi in tutti i modi. Tutti i numeri e le affermazioni di Report andrebbero analizzate nel dettaglio. E' quello che ha provato a fare l'account Twitter LeastSquares che si è concentrato in modo particolare sull'aspetto economico.

"IL BILANCIO DELLA LAZIO NON SI REGGE IN PIEDI" - Testuali parole del commercialista milanese Gaetano Bellavia dopo aver visto i numeri di Lotito dopo che ha acquistato il club capitolino. LeastSquares spiega però: "Per sostenere questa tesi Bellavia cita solo i dati dell'ultimo esercizio, quello su cui ha impattato di più la pandemia. È come voler spiegare un fenomeno descrivendo l'unica sua eccezione dal 2004. La Lazio è, insieme al Napoli, l'unico club che è riuscito a sopportare il notevole shock sui ricavi prodotto dalla pandemia senza essere costretta a ricapitalizzare per centinaia di milioni di euro e senza dover vendere l'argenteria. Aggiungo che dopo un biennio di shock severo sui ricavi, la Lazio vanta un patrimonio netto separato di 75 mln €, tra i più elevati in Serie A".

I DEBITI DELLA LAZIO - Bellavia continua con la sua analisi economica della società biancoceleste tirando in ballo dei presunti 260 milioni di debiti senza tener conto di un aspetto: "I debiti finanziari (i più rilevanti) sono solo 25 mln, che il debito fiscale è per metà agevolazioni Covid-SerieA e per l'altra l'importo oggetto di transazione. La cifra sparata da Bellavia è priva di senso anche per un altro motivo: la sostenibilità di un debito si valuta rapportandolo all'attivo e analizzando l'incidenza degli oneri finanziari sui ricavi. Tutti indicatori che vedono la Lazio in posizione di estrema solidità".

LOTITO E LA LAZIO - Report, nel corso del suo lungo servizio, aggiunge: "Le società di Lotito 'mangiano' con la Lazio", come a sottolineare la normale intesa che c'è tra le altre aziende dell'imprenditore romano e la Lazio. La risposta viene servita sempre su Twitter: "Quindi il proprietario di un'impresa dovrebbe acquistare servizi da imprese di terzi invece che da imprese proprie che offrono gli stessi servizi? Le operazioni tra Lazio e correlate sono fatte alla luce del sole. E soprattutto la Lazio acquista servizi a prezzi di mercato, quindi senza essere danneggiata". Un'altra accusa verso il patron biancoceleste arriva da Report e dal giornalista Gianni Dragoni in merito ai compensi che Lotito prende dalla Lazio, circa 600 mila euro lordi all'anno, ma vengono analizzati solo i numeri degli ultimi due anni: "Sono citati dati dell'ultimo biennio, il primo e l'unico in cui Lotito si è dato lo stipendio da quando ha rilevato la Lazio.

IL CASO AKPA AKPRO - Tra i vari temi trattati dalla trasmissione su RaiTre c'è anche quello che riguarda il centrocampista ivoriano passato dalla Salernitana alla Lazio e messo a bilancio a 12,7 milioni. L'accusa più importante è quella di una falsa plusvalenza che Lotito e Fabiani smentiscono più di una volta. LeastSquares analizza così la questione Akpa: "Mentre i proprietari di mezza Serie A possono finanziare i loro club tramite sponsorizzazioni generose delle loro aziende, tale generosità è preclusa a Lotito. E' un problema forse perché l'azienda che elargisce denaro si chiama Lazio e opera anch'essa nello stesso settore dei servizi della Salernitana. La falsa plusvalenza è lontana anni luce dall'operazione Akpa, la Lazio pagherà quella somma".