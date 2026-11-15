Lazio, Lotito: "La Reggina non è una parentesi! Sulla multiproprietà..."

Dopo la vittoria della Reggina contro il Sambiase per 3-2, il presidente amaranto e della Lazio Claudio Lotito ha parlato in conferenza stampa dal Granillo. In particolare il patron si è espresso sulla norma della multiproprietà dei due club. Di seguito le sue parole: "Non sono arrivato a Reggio Calabria per caso e non considero questa esperienza una parentesi. Ho scelto di impegnarmi in questo progetto perché credo di poter contribuire a risolvere determinati problemi. Con il sindaco Cannizzaro condividiamo un’affinità caratteriale e la volontà di lavorare concretamente per il territorio. Ho anche origini calabresi da parte di mio padre e conosco l’importanza che qui assumono valori come dignità, orgoglio e senso di appartenenza".

"Multiproprietà? Esiste una norma che ha voluto l'ex presidente della FIGC, che ha costretto la cessione della Salernitana il 31 dicembre a mezzanotte. Le norme devono essere funzionali al sistema, devono essere erga omnes. La squadra è posseduta da mio figlio, ha ritenuto di fare l'investimento, non sono soldi che provengono dalla Lazio, la Lazio ha una proprietà a parte di quella della Reggina, la Reggina è retta da una società denominata Rhegium. Avere una Lazio B può mortificare i territori e ha costi di gestione del doppio. Dobbiamo cercare di cambiare queste norme. Si parla di quarto grado affine, praticamente il cugino di quarto grado di mia moglie non potrebbe, capisco che due squadre con la medesima proprietà non debbano militare nella stessa serie, ma non ha senso vietare completamente la multiproprietà".