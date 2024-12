Lazio, Lotito sugli arbitri: "Facciamo delle considerazioni in separata sede"

In questa stagione la Lazio ha sofferto tanto alcuni arbitraggi non proprio perfetti. Dagli episodi di Firenze alle polemiche di Parma, passando ovviamente per il 'caso Douglas Louiz' all'Allianz Stadium contro la Juventus. Proprio riguardo alle direzioni arbitrali di questo campionato si è espresso il presidente biancoceleste Claudio Lotito dalla sede della Lega Serie A. Ecco le sue parole: "Arbitri? Non parlo mai di arbitri perché non voglio dare alibi ai miei giocatori. Io di carattere sono uno che combatte contro le ingiustizie. L’importante è che il campo sia galantuomo e produca risultati in funzione del merito e delle potenzialità espresse. Arrabbiato per la squalifica di Castellanos? Lasciamo perdere, non si tratta di essere arrabbiato o meno. I fatti sono sotto gli occhi di tutti, fatevi una domanda e datevi una risposta. Polemiche? Non voglio entrare in questo meccanismo perché è un meccanismo in cui la Lazio fa delle considerazioni ma le fa in separata sede, non vogliamo creare nessun tipo di alibi, tu devi andare in campo e dare il 300%, poi si vede quello che succede. Io combatto contro le ingiustizie“.