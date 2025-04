Lazio, Lotito torna sulle dimissioni di Sarri: "Se porti risultati negativi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista del presidente della Lazio Claudio Lotito a 'Un caffè da Vanni' su YouTube. Tra i tanti temi toccati il patron biancoceleste è tornato a parlare delle dimissioni Maurizio Sarri del marzo dell'anno scorso. Queste le sue parole a riguardo: “Le dimissioni di Sarri? Con lui avevo un rapporto franco. Per altro i suoi collaboratori mi hanno rivelato che l’unica volta che ha fatto degli elogi a una proprietà è stato per me. Diceva che io ero una delle persone più intelligenti che lui avesse mai conosciuto, e io lo ringrazio per questo. Il tema qual è: se tu sei conoscente di te stesso conosci anche i tuoi limiti. Quindi, se produci risultati negativi come puoi pretendere di essere un punto di riferimento?”.