Lazio, Lotito tuona: "Il mercato non c'entra nulla. Sarri trova alibi"

RASSEGNA STAMPA - Lotito tuona dopo la sconfitta di Firenze. Il presidente biancoceleste non ha gradito le parole in conferenza di mister Sarri post Lazio-Fiorentina. Il tecnico ha detto esplicitamente di non aver fatto lui il mercato, ma il patron risponde così: "La rosa è forte e competitiva. Sarri si assuma le sue responsabilità insieme alla squadra, invece di trovare sempre alibi. Il mercato non c'entra nulla con il ko di Firenze e gli altri 9. A fine stagione faremo un bilancio definitivo".

Queste le sue parole riportate da l'edizione odierna de Il Messaggero che sottolinea il ritardo in classifica della Lazio, ferma all'ottavo posto in classifica a -8 dal quarto posto occupato dal Bologna. La qualificazione in Champions non è impossibile, ma sempre più complicata. Serve un cambio di marcia, ma in questo momento non sembra nell'aria. A fine anno si tireranno le somme, il rischio separazione tra Lotito e Sarri esiste eccome.