Lazio | Lucas Castroman consiglia Iborra: il tecnico del Boca in discussione

Il suo ruolo da tecnico ad interim del Boca Juniors, lo vede ancora in discussione. Hugo Ibarra, ex difensore, classe 1974, leggenda del club argentino con cui vinse quattro Libertadores, è al centro delle polemiche per l'incapacità di dare continuità al club. Ad analizzare la sua situazione, ai microfoni di Mundo Boca Radio, un ex Lazio come Lucas Castroman, che ha voluto anche spiegare a Ibarra come lui vede il calcio: "Come direttore tecnico, hai bisogno di un minimo tra cinque e sei partite in modo da iniziare a vedere i cambiamenti e un po' di cose legate alle idee di calcio che hai portato. Non è così facile come sembra. È quello che conosce di più la situazione dei suoi giocatori, veniva dalle riserve".

PENSARE ANCHE AI GIOCATORI - Castroman invita a non criticare solo il tecnico: "Tutto dipende da ogni calciatore, in questo caso bisogna vedere l'intenzione che hanno. Penso che se era quella di migliorare allora la polemica è già finita, si è risolto tutto e si va avanti. Se invece i problemi hanno generato scintille senza che si sia discusso, parlato, che si sia compreso tutto, allora la situazione è molto seria e l'allenatore deve stare attento su questo aspetto. Purtroppo Hugo è nel Boca e nel Boca è vincere, vincere e vincere. La questione del tempo è complessa e lo è ancora di più in club come questo", ha concluso Castroman.