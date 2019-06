Lazio, Lucas Leiva nella top 5 europea per duelli difensivi vinti: e in Italia...

Un accalappiatore di palloni, duro da superare, quasi impossibile da sconfiggere. Lucas Leiva è il mediano di cui la Lazio non può fare a meno, perfetto nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Con una media di 2.90 duelli difensivi vinti a partita, il brasiliano si trova in quinta posizione considerando i primi 5 campionati europei, lo riporta CalcioDatato. Prima di lui ci sono solo Gueye dell'Everton (3.01), Ndidi del Leicester (3.02), Kohr del Bayer Leverkusen (3.04) e Biglia del Milan (3.31). Ciò porta l'ex Liverpool ad essere secondo in Serie A in questa speciale graduatoria, ma va fatta una precisazione: l'argentino ex Lazio ha giocato 16 partite contro le 27 di Leiva, restando in campo quasi 900 minuti in meno rispetto al biancoceleste. Il dato è considerato per partita, dunque il grande divario di match disputati tra i due incide nel punteggio finale. Il terzo in Italia è invece Allan del Napoli, con 2.85 duelli difensivi vinti in media nei 90 minuti.

