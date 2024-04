Lazio, Luis Alberto a Mediaset: "Questa squadra per me è tutto. Con Tudor..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi Luis Alberto partirà dal 1' contro la Juventus. Per lo spagnolo sarà la prima apparizione da titolare nell'era Tudor, ma soprattutto la trecentesima con indosso la maglia della Lazio. Un onore e una gioia che ha espresso ai microfoni di Mediaset, dopo aver evidenziato la differenza tra Sarri e Tudor:

"Sarà una partita complicata, sappiamo che cambierà tanto rispetto a tre giorni fa. Siamo in casa loro ed è una semifinale di Coppa. Cosa è cambiato con Sarri? Tudor è molto diverso, sono pochi giorni che lavoriamo con lui, stiamo lavorando bene, vedremo tra qualche settimana come andranno le cose. Per me giocare 300 partite con la Lazio è un onore, l'ho sempre detto che questa squadra per me è tutto".