Lazio, Luis Alberto continua a festeggiare la vittoria nel derby - FOTO

Una settimana perfetta quella della Lazio dopo la netta vittoria per sulla Roma nel derby della Capitale. Una gara interpretata al massimo dai ragazzi di Inzaghi e soprattutto dal Mago Luis Alberto. Lo spagnolo si è reso protagonista segnando anche la sua personale doppietta con una rete per tempo che unite a quella di Immobile hanno sancito il 3-0 finale. Il numero 10 mostra ancora tutta la gioia per la vittoria con una foto postata sul suo profilo Instagram che lo ritrae di spalle mentre esulta.

