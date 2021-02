Lazio, Luis Alberto diventa Spiderman per qualche ora: "Ogni promessa è debito" - FOTO

La Lazio vince contro la Sampdoria, e lo fa grazie al gol di Luis Alberto. Il 'Mago' che, per l'occasione, si è tolto cilindro e bacchetta e ha indossato i panni di... Spiderman. L'esultanza per il gol non è stata la solita, con dei baci all'indirizzo della moglie, bensì tutta per il figlio Lucas. Il bimbo gli aveva chiesto di diventare il proprio supereroe preferito per qualche ora. Luis non ci ha pensato due volte e, messa la palla in rete, ha festeggiato lanciando ragnatele. Dopo averlo spiegato anche nelle interviste post-gara, il 'Mago' è tornato a parlarne su Instagram: "Oggi non chiamatemi Mago ma...Spiderman Mio figlio Lucas mi ha chiesto di festeggiare così se avessi segnato un gol e...ogni promessa è debito!".

