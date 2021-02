Lazio, Luis Alberto uguaglia sé stesso: Mago versione bomber

Luis Alberto trascina la Lazio. Il gol del Mago contro la Sampdoria vale 3 punti preziosi nella corsa a un posto in Champions League. Raggiunta quota 7 in campionato, superato il bottino dello scorso anno, ora la caccia è al record del 2017-18 quando chiuse con undici gol realizzati. Facendo un confronto con quella stagione si scopre che Luis Alberto, a questo punto del campionato (la 23esima giornata), era sempre a 7 centri. Stesso andamento super per lo spagnolo, che dal 20 dicembre in poi ha colpito contro Napoli, Milan, Parma, due volte la Roma e Sampdoria: 6 centri in due mesi, soltanto uno meno di un cecchino come Immobile. Roba da bomber.