Lazio, Milinkovic contento a metà: "Manca il +3 al fantacalcio" - FOTO

Sergej Milinkovic, al pari degli altri suoi compagni, ha pubblicato su Instagram un messaggio relativo alla sfida di questo pomeriggio, condividendo la gioia della vittoria con i propri followers. Ma quella del 'Sergente' è una felicità a metà, come spiega lui stesso nella didascalia del post: "Contento per la vittoria ma manca il +3 al fanta". Un suo gol, in effetti, avrebbe dato il bonus a tutti i fantallenatori che durante l'asta hanno fatto follie per accaparrarselo. Sarà per la prossima sfida?

