Lazio, Luis Alberto ha convinto. Dalla Spagna: "Più lui che Isco a Euro 2020"

Non ha giocato, ma ha convinto tutti, anche i più scettici. Luis Alberto alla ribalta, dopo aver conquistato la Lazio è pronto a fare lo stesso anche con la Spagna. In patria tutti ne parlano molto bene, a partire dalla stampa. Il quotidiano AS, facendo il punto sui possibili 23 convocati ad Euro 2020, fa un'analisi chiara escludendo Asensio per la rottura del crociato e Isco, che nelle gerarchie è stato superato dal centrocampista biancoceleste, oltre che da Ceballos, Fabian e Sarabia. Al momento Luis Alberto si gioca il posto con Suso, che però non è partito benissimo in questa stagione.

